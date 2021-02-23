Juventus, Crotone'yi 3-0 yendi - Son Dakika

Juventus, Crotone'yi 3-0 yendi

23.02.2021 01:03
Juventus, Crotone'yi 3-0 yendi, System.String[]

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 23. haftasının kapanış maçında Juventus, konuk ettiği Crotone'yi 3-0 yendi.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 23. haftasının kapanış maçında Juventus, konuk ettiği Crotone'yi 3-0 yendi.

Şampiyonluk adaylarından Juventus, ligin alt sıralarından kurtulmaya çalışan Crotone'yi Torino'daki Allianz Stadı'nda ağırladı.

Ev sahibi takım, 38. dakikada Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun kafa golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarının son anlarında Juventus, 45+1. dakikada Ronaldo'nun bir kez daha kafa vuruşundan bulduğu golle farkı 2'ye çıkardı.

Juventus, ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.

İkinci yarıda, Juventus 66. dakikada Weston McKennie ile skoru 3-0 yaptı.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Juventus, Crotone karşısında 3 puanı 3 golle aldı. Bu galibiyetle Juventus, ligde puanını 45'e yükseltti ve 3. sıraya çıktı. Juventus'un 53 puanlı lider Inter ile arasında 8 puan bulunuyor.

12 puanla son sırada yer alan Crotone ise bu sezonki 17. yenilgisini Juventus karşısında aldı ve bu haftayı da puansız geçti.

Juventus kadrosunda bulunan milli futbolcu Merih Demiral, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika boyunca mücadele etti.

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Juventus, Crotone'yi 3-0 yendi - Son Dakika Spor


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