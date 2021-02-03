Juventus deplasmanda Inter'i 2-1 mağlup etti

İtalya Kupası yarı finalinde Juvestus, Inter'e konuk oldu. Siyah beyazlılar, geriye düştüğü maçta rakibini mağlup etmeyi başardı.

Mücadelenin ilk golü 9. dakikada Lautaro Martinez'den geldi ve Inter 1-0 öne geçti. Juventus adına ilk gol penaltıdan olmak üzere 26. ve 35. dakikada sahneye çıkan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, skoru belirledi ve Torino ekibi sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Maça ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Milli futbolcumuz Merih Demiral, yaptığı kritik müdehalelerle Buffon ile birlikte Inter'i durduran isim olmayı başardı.

RÖVANŞ MAÇI 9 ŞUBAT'TA

Juventus, bu sonuçla rövanş maçı öncesi final için büyük avantaj sağladı. İki takım arasında oynanacak ikinci maç 9 Şubat salı günü TSİ 22.45'te oynanacak.