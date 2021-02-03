Juventus deplasmanda Inter'i 2-1 mağlup etti - Son Dakika

Juventus deplasmanda Inter'i 2-1 mağlup etti

03.02.2021 00:44
Juventus deplasmanda Inter'i 2-1 mağlup etti, System.String[]

Juventus, İtalya Kupası yarı final ilk maçında Inter'i geriye düşmesine rağmen Cristiano Ronaldo'nun attığı gollerle 2-1 mağlup etti ve rövanş karşılaşması öncesi final için büyük avantaj elde etti. Milli futbolcu Merih Demiral, mücadelede 90 dakika forma giydi.

İtalya Kupası yarı finalinde Juvestus, Inter'e konuk oldu. Siyah beyazlılar, geriye düştüğü maçta rakibini mağlup etmeyi başardı.

Mücadelenin ilk golü 9. dakikada Lautaro Martinez'den geldi ve Inter 1-0 öne geçti. Juventus adına ilk gol penaltıdan olmak üzere 26. ve 35. dakikada sahneye çıkan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, skoru belirledi ve Torino ekibi sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Maça ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Milli futbolcumuz Merih Demiral, yaptığı kritik müdehalelerle Buffon ile birlikte Inter'i durduran isim olmayı başardı.

RÖVANŞ MAÇI 9 ŞUBAT'TA

Juventus, bu sonuçla rövanş maçı öncesi final için büyük avantaj sağladı. İki takım arasında oynanacak ikinci maç 9 Şubat salı günü TSİ 22.45'te oynanacak.

Juventus deplasmanda Inter'i 2-1 mağlup etti

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Son Dakika Spor Juventus deplasmanda Inter'i 2-1 mağlup etti - Son Dakika Spor


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