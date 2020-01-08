Juventus efsanesi Pavel Nedved: 'Merih, tüm takıma hırsını gösteriyor' - Son Dakika
Son Dakika Spor Juventus efsanesi Pavel Nedved: 'Merih, tüm takıma hırsını gösteriyor' - Son Dakika Spor

Juventus efsanesi Pavel Nedved: 'Merih, tüm takıma hırsını gösteriyor'

6 saat önce

Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, adından söz ettirmeye devam ediyor.

Juventus efsanesi Pavel Nedved: 'Merih, tüm takıma hırsını gösteriyor', System.String[]

Serie A takımlarından Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, adından söz ettirmeye devam ediyor. Başarılı savunma oyuncusuna Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin ardından kulübün başkan yardımcısı Pavel Nedved de övgü dolu sözlerle bahsetti.


Nedved, yaptığı açıklamada Merih'in Juventus'ta forma giymenin ne demek olduğunu hırsı ve mücadelesi ile tüm takıma gösterdiğini söyledi. Torino temsilcisinin İtalyan teknik direktörü Maurizio Sarri ise Cagliari maçı sonrası yaptığı açıklamada başarılı savunmacı ile ilgili şu ifadelere yer vermişti:


"Merih Demiral şu anda etrafına enerji yayıyor. Mental ve fiziksel olarak harika bir seviyede. Zaman geçtikçe oyuncularla iletişimi iyiye gidiyor."


Milli oyuncu, siyah-beyazlı takımda 6 müsabakada forma giyerken 1 kez de asist yaptı.


merih demiral, Pavel Nedved, Juventus, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:09 
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