Son Dakika Haberleri: Juventus, Empoli'yi Tek Golle Geçti

Juventus, Empoli'yi Tek Golle Geçti

43 dakika önce

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) lider Juventus, sahasında Empoli'yi 1-0 yendi.

Juventus, Empoli'yi Tek Golle Geçti, System.String[]
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) lider Juventus, sahasında Empoli'yi 1-0 yendi.

Milli takımda sakatlanan Cristiano Ronaldo'nun forma giymediği maçta Juventus, 72. dakikada Moise Kean'in attığı golle Empoli karşısında sahadan galibiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlı takımda forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can 90 dakika sahada kalırken, kariyerini Empoli'de sürdüren Salih Uçan 79. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu galibiyetin ardından Juventus puanını 78'e yükseltirken, Empoli 25 puanda kaldı.

Günün diğer mücadelesinde daha önce Galatasaray'ı çalıştıran teknik adamlardan Igor Tudor yönetimindeki Udinese, Cesare Prandelli'nin takımı Genoa'yı Stefano Okaka ve Rolando Mandragora'nın golleriyle 2-0 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 10:21 Kaynak: AA

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