Son Dakika Haberleri: Juventus Evinde Galip

Juventus Evinde Galip

1 saat önce

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 20. haftasında Juventus sahasında oynadığı maçta Chievo'yu 3-0 yendi.

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İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 20. haftasında Juventus sahasında oynadığı maçta Chievo'yu 3-0 yendi.

Lig sonuncusu Chievo karşısında rahat bir galibiyet alan Juventus'un gollerini, Douglas Costa (Dk. 13) Emre Can (Dk. 45) ve Daniele Rugani (Dk. 84) attı.

Puanını 56'ya çıkaran Juventus, en yakın rakibi Napoli'nin 9 puan önünde liderliğini sürdürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:31 Kaynak: AA

İtalya, Juventus, Spor
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