Son Dakika Haberleri: Juventus ilk puan kaybını yaşadı
Son Dakika Spor Haber

Juventus ilk puan kaybını yaşadı

26 dakika önce

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 3. haftasının açılış maçında Juventus, Fiorentina ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

Juventus ilk puan kaybını yaşadı, System.String[]

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 3. haftasının açılış maçında Juventus, Fiorentina ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.


Floransa'daki Artemio Franchi Stadı'nda oynanan müsabakada iki takım da yakaladıkları gol fırsatlarını değerlendiremedi ve karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla, ilk 2 haftayı galibiyetle geçen Juventus, Serie A'nın 3. haftasında bu sezonki ilk puan kaybını yaşadı. Siyah-beyazlı takım, puanını 7'ye çıkardı ve maç fazlasıyla lider oldu.

Yeni sezona ilk iki haftada aldığı iki mağlubiyetle giriş yapan ev sahibi Fiorentina ise bu sezonki ilk puanını Juventus'tan aldı.

Zatürre geçirdiği için ligin başındaki ilk iki haftada kulübede yer alamayan Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri ise Floransa deplasmanında kulübedeki yerini aldı.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 06:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Menajeri açıkladı: Güven Yalçın'a İtalya'dan teklif geldi
Kasımpaşa maçında çenesi kırılan Younes Belhanda ameliyat edildi! Gazişehir Gaziantep'in ismi değişiyor "Falcao gelirse kurban keseceğim" diyen esnaf, sözünü tuttu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 19:00:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Juventus ilk puan kaybını yaşadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]