Son Dakika Haberleri: Juventus, Inter deplasmanında kazandı
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Juventus, Inter deplasmanında kazandı

1 saat önce

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 7. haftasında Juventus, Inter'i 2-1 yendi.

Juventus, Inter deplasmanında kazandı, System.String[]

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 7. haftasında Juventus, Inter'i 2-1 yendi.

Lige 6'da 6 ile başlayan Inter, son 8 yılın şampiyonu Juventus'u konuk etti.

İlk yarı, Juventus'tan Dybala'nın 4 ve Inter'den Martinez'in (penaltıdan) 18. dakikada kaydettiği gollerle 1-1 tamamlandı.

62. dakikada oyuna giren Juventus'un Arjantinli forvet oyuncusu Higuain, 80. dakikada attığı golle takımının sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı.

Puanını 19'a çıkaran namağlup Juventus, ligdeki ilk yenilgisini alan Inter'in bir puan önünde liderliğe yükseldi.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 11:52 Kaynak: AA
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