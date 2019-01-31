Son Dakika Haberleri: Juventus İtalya Kupası'na Veda Etti

Juventus İtalya Kupası'na Veda Etti

1 saat önce

İtalya Kupası çeyrek final maçında Juventus'u 3-0 yenen Atalanta yarı finale yükseldi.

Juventus İtalya Kupası'na Veda Etti, System.String[]
İtalya Kupası çeyrek final maçında Juventus'u 3-0 yenen Atalanta yarı finale yükseldi.

Kupanın sürprizini yapan Atalanta'nın gollerini Timothy Castagne (Dk. 37) ve Duvan Zapata (Dk. 39 ve Dk. 86) kaydetti. Karşılaşma esnasında Juventus teknik direktörü Massimo Allegri hakeme itirazdan kırmızı kart görerek tribüne gönderildi.

Ayrıca Juventus'un kaptanı Giorgio Chiellini, 25. dakikada sakatlanarak oyun dışına çıktı. Siyah beyazlıların defansında Bonucci'den sonra Chiellini'nin de sakatlanması özellikle Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e karşı oynayacağı maçlar öncesinde önemli bir sorun olarak dikkati çekti.

İtalyan liginde namağlup lider olan Juventus, bu sezon İtalya'da ilk yenilgisini Atalanta karşısında aldı.

Juventus en son Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 3 Nisan 2018'de Real Madrid'e karşı oynadığı maçta kalesinde 3 gol görmüştü.

Öte yandan Atalanta, Milan ve Fiorentina'nın ardından kupanın son yarı finalisti İnter- Lazio maçında belli olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:59 Kaynak: AA

Atalanta, İtalya, Juventus, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


ASELSAN'ın Havadaki Tehditlere Karşı Ürettiği İHASAVAR'lara Talep Giderek Artıyor İtalyan Futbolunda Irkçılığa Karşı Kural Değişikliği

BAE, Eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'i de Dinlemiş Fiorentina, Roma'ya Gol Yağdırdı: 7-1
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 02:26:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Juventus İtalya Kupası'na Veda Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]