Juventus İtalya Kupası'nda finale yükseldi - Son Dakika

Juventus İtalya Kupası'nda finale yükseldi

Futbolda İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Juventus, Milan ile 0-0 berabere kalırken, ilk maçtaki skor avantajıyla finale yükseldi.

Juventus İtalya Kupası'nda finale yükseldi, System.String[]

Futbolda İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Juventus, Milan ile 0-0 berabere kalırken, ilk maçtaki skor avantajıyla finale yükseldi.


Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayından bu yana futbol maçları oynanmayan İtalya'da, 3 ay aradan sonra ilk profesyonel futbol müsabakası oynandı.


Milano'da şubat ayında oynanan ve 1-1 biten ilk maçın rövanşında Juventus, Torino'daki Allianz Stadı'nda Milan'ı konuk etti.


Kovid-19 yönelik tedbirler çerçevesinde seyircisiz, boş tribünlere karşı oynanan maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, peş peşe hücumlarla Milan'ı baskı altına aldı.


15. dakikada VAR uyarısıyla penaltı kazanan Juventus'ta Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, penaltı atışında topu direğe nişanlayınca önemli bir fırsatı değerlendiremedi.


Penaltıdan bir dakika sonra Milanlı Ante Rebic, rakibine yaptığı tehlikeli hareket nedeniyle direkt kırmızı kart görerek, kırmızı-siyahlı takımı 10 kişi bıraktı.

Maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.


Karşılaşmanın ikinci yarısında da gol sesi çıkmayınca maç 0-0 sonuçlandı. Bu sonuçla Juventus, ilk maçta deplasmanda attığı golün sağladığı avantajla finale yükselen taraf oldu.

Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmada 90 dakika mücadele etti.


Bu arada, karşılaşma öncesi her iki takım da sahaya ırkçılık karşıtı t-shirtlerle çıktı. Milan, "Siyahların hayatı değerlidir" yazılı t-shirt giyerken, Juventus da "Irkçılığa hayır" yazılı t-shirtlerle çıktı.


Maç öncesinde Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenler ve tüm sağlık çalışanlar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.


Kupa yarı finalinin diğer ayağında Napoli, Inter'i konuk edecek. İki takım arasındaki ilk maçı Napoli, deplasmanda 1-0 kazanmıştı.

Juventus, İtalya, Torino, Milan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 12:19 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Juventus İtalya Kupası'nda finale yükseldi - Son Dakika Spor
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