Juventus kötü haberi verdi! Sarri...
25 dakika önce
1 yıllık Premier Lig macerasının ardından Chelsea'den ayrılan ve İtalya'nın köklü kulübü Juventus'un başına geçen Maurizio Sarri, zatürree oldu.
1 yıllık Premier Lig macerasının ardından Chelsea'den ayrılan ve İtalya'nın köklü kulübü Juventus'un başına geçen Maurizio Sarri, zatürree oldu.
Torino ekibi, deneyimli teknik adamın zatürree olması nedeniyle Parma ve Napoli maçlarında takımın başında olamayacağını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 08:07
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