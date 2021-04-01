Juventus, Kovid-19 olan Merih Demiral'ın İtalya'ya dönüşünde tecride alındığını açıkladı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan milli futbolcu Merih Demiral'ın İtalya'ya dönüşünde karantinaya alındığını bildirdi.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan milli futbolcu Merih Demiral'ın İtalya'ya dönüşünde karantinaya alındığını bildirdi. Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, 23 yaşındaki stoperin Türk Milli Takımı kampında 26 Mart'ta yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı hatırlatılarak, oyuncunun sağlık makamlarının yetkilendirdiği özel bir uçuşla İtalya'ya döndüğü belirtildi. Demiral'ın Torino'ya dönüşünde Juventus Kulübüne ait J Hotel'de tecrit altına alındığı ve karantinasını burada tamamlayacağı ifade edildi.

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