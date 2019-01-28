Son Dakika Haberleri: Juventus Lazio Deplasmanından 3 Puanla Döndü

Juventus Lazio Deplasmanından 3 Puanla Döndü

1 saat önce

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 21. haftasında lider Juventus deplasmanda Lazio'yu 2-1 yendi.

Juventus Lazio Deplasmanından 3 Puanla Döndü, System.String[]
İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 21. haftasında lider Juventus deplasmanda Lazio'yu 2-1 yendi.

Karşılaşmada ev sahibi ekip 59. dakikada Juventus'un Türk asıllı Alman vatandaşı futbolcusu Emre Can'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Siyah beyazlılar 74. dakikada Joao Cancelo ile skora eşitliği getirirken, galibiyet golü 88. dakikada kazanılan penaltıyı kullanan Cristiano Ronaldo'dan geldi.

Zorlu karşılaşmada geriden gelerek sahadan galip ayrılmayı başaran Juventus puanını 59'a çıkardı. Serie A'da namağlup tek takım olarak liderliğini sürdüren Juventus, en yakın takipçisi Napoli ile arasındaki puan farkını 11 yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:34 Kaynak: AA

İtalya, Lazio, Juventus, Spor
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