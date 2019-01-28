Juventus Lazio Deplasmanından 3 Puanla Döndü
1 saat önce
İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 21. haftasında lider Juventus deplasmanda Lazio'yu 2-1 yendi.
İtalya
1. Futbol
Ligi'nin (Serie A
) 21. haftasında lider Juventus
deplasmanda Lazio
'yu 2-1 yendi.
Karşılaşmada ev sahibi ekip 59. dakikada Juventus'un Türk asıllı Alman vatandaşı futbolcusu Emre Can
'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Siyah beyazlılar
74. dakikada Joao Cancelo ile skora eşitliği getirirken, galibiyet golü 88. dakikada kazanılan penaltıyı kullanan Cristiano Ronaldo
'dan geldi.
Zorlu karşılaşmada geriden gelerek sahadan galip ayrılmayı başaran Juventus puanını 59'a çıkardı. Serie A'da namağlup tek takım olarak liderliğini sürdüren Juventus, en yakın takipçisi Napoli
ile arasındaki puan farkını 11 yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:34 Kaynak: AA
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