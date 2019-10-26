Son Dakika Haberleri: Juventus, Lecce'ye takıldı
Son Dakika Spor Juventus, Lecce'ye takıldı

Juventus, Lecce'ye takıldı

1 saat önce

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 9. haftasında Juventus, konuk olduğu Lecce ile 1-1 berabere kaldı.

Juventus, Lecce'ye takıldı, System.String[]

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 9. haftasında Juventus, konuk olduğu Lecce ile 1-1 berabere kaldı.


Lecce'deki Via Del Mare Stadı'nda oynanan müsabakayı, hakem Paolo Valeri yönetti.


Juventus'un daha etkili bir oyun ortaya koyduğu ancak gol sesinin çıkmadığı mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

İkinci yarının ilk dakikalarında gelişen konuk ekip atağında, hakem Valeri, VAR'ın yardımıyla Jacopo Petriccione'nin Miralem Pjanic'e yaptığı hareketi penaltı olarak değerlendirdi. 50'nci dakikada topun başına geçen Paulo Dybala, penaltıyı gole çevirerek, Juventus'u 1-0 öne geçirdi.

55. dakikada gelişen ev sahibi takım hücumunda top, Juventuslu Matthijs de Ligt'in eline temas edince hakem Valeri, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. 56'ncı dakikada Lecce adına penaltıyı kullanan Marco Mancosu, skora yeniden dengeyi getirdi: 1-1.

62. dakikadaki Juventus atağında, Federico Bernardeschi'nin vuruşunda top direkten dönerken, maçta başka gol olmadı ve müsabaka 1-1 sona erdi.

Haftaya lider giren Juventus, bu sonuçla puanını 23'e yükseltti. Puanını 8'e çıkaran Lecce ise 16. sırada yer aldı.

Juventus'un şampiyonluk yolundaki önemli rakiplerinden Inter, bu akşam ağırlayacağı Parma'yı yenmesi durumunda Juventus'tan liderlik koltuğunu devralacak.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 06:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe-Konyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu
Ferdi Kadıoğlu kırmızı kart gördüğü U19 maçında Fenerbahçe yenildi Antalyaspor'da Bülent Korkmaz'dan istifa sinyali Sivasspor evinde Antalyaspor'u 2-1 yendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 19:50:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Juventus, Lecce'ye takıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]