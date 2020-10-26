Juventus ligde puan kaybetmeye devam ediyor - Son Dakika

Juventus ligde puan kaybetmeye devam ediyor

26.10.2020 01:39
Juventus ligde puan kaybetmeye devam ediyor, System.String[]

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 5. haftasında Juventus, konuk ettiği Hellas Verona ile 1-1 berabere kaldı.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 5. haftasında Juventus, konuk ettiği Hellas Verona ile 1-1 berabere kaldı.

Torino'daki Allianz Stadı'nda yapılan müsabakanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Maçın ikinci yarısında konuk ekip 60. dakikada Andrea Favilli ile 1-0 öne geçti.

Juventus, bu gole 77. dakikada Dejan Kulusevski ile yanıt verdi: 1-1.

Mücadelede başka gol olmayınca, iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Juventus, 5. lig maçında 3. beraberliğini alırken puanını 9'a çıkardı ve puan tablosunda 5. sırada yer aldı. Hellas Verona da 8 puanla 8. sırada yer buldu.

Bu arada, Juventus, kadrosunda bulunan milli futbolcu Merih Demiral, mücadelede 90 dakika forma giyerken, Hellas Verona takımındaki milli futbolcu Mert Çetin sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sürdüğü için takımını bu maçta da yalnız bıraktı.

Serie A'da bugün oynanan diğer maçlarda alınan skorlar şu şekilde:

Cagliari- Crotone: 4-2, Benevento- Napoli: 1-2, Parma-Spezia: 2-2 ve Fiorentina- Udinese: 3-2.

Serie A'nın 5. haftası, yarın yapılacak Milan- Roma müsabakasıyla son bulacak.

Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Juventus ligde puan kaybetmeye devam ediyor - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Sorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi Son dakika: Azerbaycan ve Ermenistan, insani ateşkes konusunda anlaştı Son Dakika: Azerbaycan ordusu ilerleyişini sürdürüyor! Gubadlı kent merkezi Ermenistan işgalinden kurtarıldı Fenerbahçe taraftarından rakibi kızdıracak tezahürat: Trabzon kümeye Erkek kardeşi tarafından katledilen Melek Aslan cinayetinin azmettiricisi Orhan Vatansever tutuklandı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Vakit kaybına tahammülümüz yok, ordumuz daha hızlı ilerleyecek Sosa'nın Trabzonspor maçındaki hatası ve performansı F.Bahçe taraftarının tepkisini çekti Meteoroloji'den 4 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı
Kahreden kaza! El frenini çekmeyi unutunca annesi canından oldu Kahreden kaza! El frenini çekmeyi unutunca annesi canından oldu         
00:42
Fenerbahçeli futbolcular, Trabzonspor galibiyetinin ardından şampiyonluk şarkıları söyledi Fenerbahçeli futbolcular, Trabzonspor galibiyetinin ardından şampiyonluk şarkıları söyledi         
23:23
Yaşlı adam, bir yıldır kaldığı otel odasında ölü bulundu Yaşlı adam, bir yıldır kaldığı otel odasında ölü bulundu         
22:17
Fransa'nın beklediği destek Yunanistan'dan geldi: Erdoğan'ın Macron'a yönelik sözleri kabul edilemez Fransa'nın beklediği destek Yunanistan'dan geldi: Erdoğan'ın Macron'a yönelik sözleri kabul edilemez         
21:54
Burak Yılmaz'ın golü yetmedi, Lille Nice ile berabere kaldı Burak Yılmaz'ın golü yetmedi, Lille Nice ile berabere kaldı         
21:00
Aşk iddialarını yalanlayan Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı ile birlikte ev kiraladı Aşk iddialarını yalanlayan Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı ile birlikte ev kiraladı         
20:49
Cristiano Ronaldo'nun üçüncü koronavirüs testi de pozitif sonuçlandı Cristiano Ronaldo'nun üçüncü koronavirüs testi de pozitif sonuçlandı         
20:29
20 yaşındaki genç, yarı çıplak halde park halindeki aracın üstüne düştü 20 yaşındaki genç, yarı çıplak halde park halindeki aracın üstüne düştü         
19:04
Çıktığı programda soruları yanıtlayamayıp zor anlar yaşayan Şevval Şahin, CNN Türk'e dava açıyor Çıktığı programda soruları yanıtlayamayıp zor anlar yaşayan Şevval Şahin, CNN Türk'e dava açıyor         
17:26
Korkutan koronavirüs araştırması: Mutasyon geçirdi ve artık daha tehlikeli Korkutan koronavirüs araştırması: Mutasyon geçirdi ve artık daha tehlikeli         
17:24
Aliyev, Aliyev, "Türkiye sizi savaşa zorluyor" diyen ABD'li muhabire istediğini vermedi: Bu kadar harika bir dostumuz olduğu için oldukça gururluyuz         
15:56
Son Dakika! Erdoğan'dan kendisiyle ilgili skandal paylaşım yapan Hollandalı siyasetçiye tepki: Milletvekili müsveddesi, haddini bil Son Dakika! Erdoğan'dan kendisiyle ilgili skandal paylaşım yapan Hollandalı siyasetçiye tepki: Milletvekili müsveddesi, haddini bil         
15:45
İzmir'de koronavirüs vaka sayısı son 10 günde ikiye katlandı İzmir'de koronavirüs vaka sayısı son 10 günde ikiye katlandı         
14:15
Genç adama mesajlı taciz: Yemeği getiren kuryeden gelen Genç adama mesajlı taciz: Yemeği getiren kuryeden gelen "Gey misin?" sorusuyla neye uğradığını şaşırdı         
12:07
Kardeşi tarafından öldürülen Melek'in son görüntüleri ortaya çıktı! Babasına yazdığı not ise yürek dağladı Kardeşi tarafından öldürülen Melek'in son görüntüleri ortaya çıktı! Babasına yazdığı not ise yürek dağladı         
10:30
İstanbul'da kafeteryada taciz iddiası! Çalışanlar fark etti, sopayla dövdü İstanbul'da kafeteryada taciz iddiası! Çalışanlar fark etti, sopayla dövdü         
09:34
Başkent'teki uyuşturucu ticaretinin yüzde 70'ini elinde tutuyordu: Firari baron kıskıvrak yakalandı Başkent'teki uyuşturucu ticaretinin yüzde 70'ini elinde tutuyordu: Firari baron kıskıvrak yakalandı         
07:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2020 01:43:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Juventus ligde puan kaybetmeye devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei