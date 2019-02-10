Son Dakika Haberleri: Juventus Ligdeki Avantajını Artırdı

Juventus Ligdeki Avantajını Artırdı

51 dakika önce

İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 23. haftasında Juventus, deplasmanda Sassuolo'yu 3-0 yenerek, şampiyonluk yarışındaki avantajını artırdı.

Juventus Ligdeki Avantajını Artırdı, System.String[]
İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 23. haftasında Juventus, deplasmanda Sassuolo'yu 3-0 yenerek, şampiyonluk yarışındaki avantajını artırdı.

İlk yarıyı 23. dakikada Sami Khedira'nın golüyle 1-0 önde kapatan Juventus, mücadelenin 70. dakikasında Cristiano Ronaldo ile farkı 2'ye çıkardı. Juventus'ta maçın 85. dakikasında Blaise Matuidi'nin yerine oyuna giren Emre Can, topla ilk buluştuğu pozisyonda, 86. dakikada ağları havalandırarak karşılaşmanın skorunu belirledi: 0-3.

Sassuolo karşısında aldığı galibiyetle 63 puana ulaşan Juventus, deplasmanda Fiorentina ile 0-0 berabere kalan en yakın takipçisi Napoli ile arasındaki puan farkını 11'e çıkararak liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı.

Bu arada Juventus'ta ilk sezonunu geçiren 34 yaşındaki Ronaldo, Serie A'da 18. golünü attı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 10:23 Kaynak: AA

İtalya, Sassuolo, Juventus, Spor
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