Juventus Ligdeki Avantajını Artırdı

İtalya
1. Futbol
Ligi'nin (Serie A
) 23. haftasında Juventus
, deplasmanda Sassuolo
'yu 3-0 yenerek, şampiyonluk yarışındaki avantajını artırdı.
İlk yarıyı 23. dakikada Sami Khedira
'nın golüyle 1-0 önde kapatan Juventus, mücadelenin 70. dakikasında Cristiano Ronaldo
ile farkı 2'ye çıkardı. Juventus'ta maçın 85. dakikasında Blaise Matuidi
'nin yerine oyuna giren Emre Can
, topla ilk buluştuğu pozisyonda, 86. dakikada ağları havalandırarak karşılaşmanın skorunu belirledi: 0-3.
Sassuolo karşısında aldığı galibiyetle 63 puana ulaşan Juventus, deplasmanda Fiorentina
ile 0-0 berabere kalan en yakın takipçisi Napoli
ile arasındaki puan farkını 11'e çıkararak liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı.
Bu arada Juventus'ta ilk sezonunu geçiren 34 yaşındaki Ronaldo, Serie A'da 18. golünü attı.