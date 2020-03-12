Juventus - Lyon maçına da korona virüs engeli - Son Dakika
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Juventus - Lyon maçına da korona virüs engeli

6 saat önce

Korona virüs salgınından dolayı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önümüzdeki hafta oynanacak olan Juventus-Lyon maçı da ertelendi.

Juventus - Lyon maçına da korona virüs engeli, System.String[]

Korona virüs salgınından dolayı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önümüzdeki hafta oynanacak olan Juventus- Lyon maçı da ertelendi.

Korona virüs salgını Devler Ligi'ne vurdu. 17 Mart'ta oynanması gereken Manchester City ile Real Madrid maçının ertelenmesinin ardından bir erteleme de Juventus-Lyon maçına geldi. Juvenstuslu bir oyuncuda virüs testinin pozitif çıkmasının ardından takımın karantinaya alınması nedeniyle UEFA'nın böyle bir karar aldığı açıklandı.

(İHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi, Juventus, Lyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:35 Kaynak: İHA
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