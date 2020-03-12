Juventus - Lyon maçına da korona virüs engeli - Son Dakika
Son Dakika Spor Juventus - Lyon maçına da korona virüs engeli - Son Dakika Spor

Juventus - Lyon maçına da korona virüs engeli

6 saat önce

Korona virüs salgınından dolayı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önümüzdeki hafta oynanacak olan Juventus-Lyon maçı da ertelendi.

Juventus - Lyon maçına da korona virüs engeli, System.String[]

Korona virüs salgınından dolayı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önümüzdeki hafta oynanacak olan Juventus- Lyon maçı da ertelendi.


Korona virüs salgını Devler Ligi'ne vurdu. 17 Mart'ta oynanması gereken Manchester City ile Real Madrid maçının ertelenmesinin ardından bir erteleme de Juventus-Lyon maçına geldi. Juvenstuslu bir oyuncuda virüs testinin pozitif çıkmasının ardından takımın karantinaya alınması nedeniyle UEFA'nın böyle bir karar aldığı açıklandı. - İSTANBUL

UEFA Şampiyonlar Ligi, Juventus, Lyon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:37 Kaynak: İHA
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