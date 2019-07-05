Son Dakika Haberleri: Juventus, Merih Demiral'ı Sassuolo'dan 18 milyon Euro bonservis bedeli ile 5 yıllığına kadrosuna...
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Juventus, Merih Demiral'ı Sassuolo'dan 18 milyon Euro bonservis bedeli ile 5 yıllığına kadrosuna...

42 dakika önce

Juventus, Merih Demiral'ı Sassuolo'dan 18 milyon Euro bonservis bedeli ile 5 yıllığına kadrosuna kattı.

Juventus, Merih Demiral'ı Sassuolo'dan 18 milyon Euro bonservis bedeli ile 5 yıllığına kadrosuna..., System.String[]
Juventus, Merih Demiral'ı Sassuolo'dan 18 milyon Euro bonservis bedeli ile 5 yıllığına kadrosuna kattı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 08:52 Kaynak: İHA
merih demiral, Juventus, Sassuolo, Spor
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