Juventus, Merih Demiral'ı tanıttı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'a transfer olan milli futbolcu Merih Demiral, amacının Juventus'ta kalıcı olmak olduğunu söyledi.

Siyah-beyazlı kulüp, Sassuolo'dan 18 milyon avro bedelle kadrosuna kattığı Demiral için Allianz Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.



Demiral, basın toplantısında Juventus'a geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "Juventus'un çok önemli bir takım olduğunu biliyorum. Burada oynamak benim için önemli bir şans. Umarım en kısa sürede adaptasyon sürecini atlatacağımı düşünüyorum." dedi.

Bu noktaya gelebilmek için çok çalıştığını anlatan milli oyuncu, "Amacım burada kalıcı olmak.

Sahaya çıktığımda her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bu taraftarımızca takdir edilecektir." diye konuştu.

Juventus'a transfer olan ilk Türk milli futbolcu olarak tarihe geçtiği anımsatılan Merih Demiral, "Juventus'un ilk Türk oyuncusu olmak benim için büyük gurur. Ben şu an hayalini kurduğum takımla ve oyuncularla antrenman yapıyorum. Beni izleyen gençlere de benim gibi çok çalışmalarını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Büyük bir kulüpte top koşturacağının bilincinde olduğunu dile getiren 21 yaşındaki Merih Demiral, Juventus'a ilk geldiğinde kendisini en çok etkileyen şeyin antrenman tesisleri olduğunu söyledi.



Küçükken sol kanatta oynadığını daha sonra 12 yaşında o dönemki hocasının kendisine defansın merkezinde görev verdiğini anlatan Demiral, şunları kaydetti:



"Burada bulunmak çok önemli. Küçükken takip ettiğim oyuncularla birlikte çalışıyor olmak güzel. Chiellini de bunlardan biri. Bana çok yardımcı oluyorlar. Bonucci de öyle. Juventus her zaman dünyanın en iyi futbolcularına sahip özellikle defansta. Bu büyük şans. Sahada Juventus formasını giymek için sabırsızlanıyorum. Umarım burada kalıcı olurum."

Demiral, 18 yaşında Portekiz'e transfer olmasıyla ilgili olarak da bunu, kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği için o dönem böyle bir karar aldığını ifade etti.



Milli futbolcu, Juventus'tan önce Sassuolo'da oynamasının kendisinin Serie A'ya alışmasında kendisine çok büyük katkı sağladığını belirterek, "Defans oyuncuları için olabileceğim en iyi yerdeyim. İtalya defans oyuncuları için en iyi ülke." dedi.

Juventus'un bu seneki hedeflerine ilişkin Demiral, "Juventus tüm kupalara taliptir ve şampiyonluk parolasıyla başlar. Juventus kararlı. Bu sezon güzel şeyler olacak." ifadesini kullandı.

Merih Demiral, hocası Maurizio Sarri'nin defans oyuncularıyla yakından ilgilendiğini dile getirerek, "Hocamız özellikle defans oyuncularıyla yakından ilgileniyor. Onunla çalışmak benim daha iyi hazırlanmam, gelişmem anlamına geliyor." şeklinde konuştu.

-Emre Can'a özel teşekkür

Milli futbolcu, Juventus'taki Türk kökenli Alman futbolcu Emre Can'a da özel olarak teşekkür ederek, "Emre Can ile çok iyi anlaşıyoruz. Kendisi bana hem saha içinde hem saha dışında çok yardımcı oluyor. Buradan da teşekkür etmek istiyorum kendisine." dedi.

Basın toplantısının sonunda, Merih Demiral, Juventus Yönetim Kurulu Üyesi Pavel Nedved ile beraber 28 numaralı Juventus formasıyla fotoğraf çektirdi.

