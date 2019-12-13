Juventus, Merih Demiral'ın transferi için kararını verdi! - Son Dakika
Son Dakika Spor Juventus, Merih Demiral'ın transferi için kararını verdi! - Son Dakika Spor

Juventus, Merih Demiral'ın transferi için kararını verdi!

6 saat önce

Spor Arena Dış Haber | İtalya basınının haberine göre Milli futbolcumuz Merih Demiral, Juventus'ta kalacak.

Juventus, Merih Demiral'ın transferi için kararını verdi!, System.String[]

Spor Arena Dış Haber | İtalya basınının haberine göre Milli futbolcumuz Merih Demiral, Juventus'ta kalacak. İtalyan ekibi, Milan ve Tottenham'dan gelen tekliflere rağmen genç futbolcuyu Ocak ayında satmama kararı aldı.


Calciomercato'nun yaptığı habere göre Juventus, gelen tüm tekliflere rağmen Merih Demiral'ı takımda tutmaya karar verdi.


İtalyan ekibi, Ocak ayında Merih yerine Rugani ile yollarını ayıracak.


Merih Demiral'ın Juventus'ta fazla süre alamadığı ve bu yüzden ayrılığa sıcak baktığı iddia ediliyordu. İngiliz basını ise özellikle Tottenham'ın Merih için ısrarcı olacağını belirtiyordu.


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:22 
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