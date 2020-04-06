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Juventus Milan'ı San Siro'da Dağıttı: 1-6
21 dakika önce
1997-98 Serie A sezonunun 26. haftasında şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyen Juventus, en büyük rakiplerinden AC Milan ile San Siro'da karşılaştı. Siyah-beyazlılar, iyi bir sezon geçirmeyen ezeli rakibine acımadı ve Vladimir Jugovic (2), Christian Vieri (2), Zinedine Zidane ve Nicola Amoruso'nun golleriyle 6-1'lik ezici bir skorla üç puana uzandı.
1997-98 Serie A sezonunun 26. haftasında şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyen Juventus, en büyük rakiplerinden AC Milan ile San Siro'da karşılaştı. Siyah-beyazlılar, iyi bir sezon geçirmeyen ezeli rakibine acımadı ve Vladimir Jugovic (2), Christian Vieri (2), Zinedine Zidane ve Nicola Amoruso'nun golleriyle 6-1'lik ezici bir skorla üç puana uzandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 06:32
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