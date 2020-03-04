Juventus-Milan maçına koronavirüs engeli

İtalya'da hızlı şekilde yayılmaya başlayan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ülkede spor müsabakaları ertelenmeye devam ediyor. Son olarak bu akşam Juventus ile Milan arasında oynanması gereken İtalya Kupası yarı final rövanş maçı da salgın sebebiyle ertelendi.

İtalya Birinci Futbol Ligi Birliği'nin (Serie A) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; İtalya Kupası'nda bu akşam TSİ 22.45'te Torino'daki Allianz Stadyumu'nda oynanacak Juventus - Milan karşılaşmasının, ülkede hızla yayılan koronavirüs sebebiyle ertelendiği ifade edildi. Juventus ile Milan, kırmızı-siyahlıların evi San Siro'da oynanan kupa yarı finali ilk müsabakasında sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı.

KORONAVİRÜS İTALYAN FUTBOLUNU ETKİLİYOR