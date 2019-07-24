Juventus Nankin'de İnter Yüzleşmeye Hazırlanıyor
36 dakika önce
Spor salonunda ve antrenman sahasında Juventus, Nanjing'deki Çinli taraftarlarının önünde, Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Inter ile yüzleşmeye hazır. Maurizio Sarri ve Wojciech Szczesny maç öncesi basın toplantısında karşılaşmayı önizlediler.
Spor
salonunda ve antrenman sahasında Juventus
, Nanjing
'deki Çinli taraftarlarının önünde, Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Inter ile yüzleşmeye hazır. Maurizio Sarri ve Wojciech Szczesny maç öncesi basın toplantısında karşılaşmayı önizlediler.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:05
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