Son Dakika Haberleri: Juventus Nankin'de İnter Yüzleşmeye Hazırlanıyor
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Juventus Nankin'de İnter Yüzleşmeye Hazırlanıyor

36 dakika önce

Spor salonunda ve antrenman sahasında Juventus, Nanjing'deki Çinli taraftarlarının önünde, Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Inter ile yüzleşmeye hazır. Maurizio Sarri ve Wojciech Szczesny maç öncesi basın toplantısında karşılaşmayı önizlediler.

Spor salonunda ve antrenman sahasında Juventus, Nanjing'deki Çinli taraftarlarının önünde, Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Inter ile yüzleşmeye hazır. Maurizio Sarri ve Wojciech Szczesny maç öncesi basın toplantısında karşılaşmayı önizlediler.
Juventus Nankin'de İnter Yüzleşmeye Hazırlanıyor
Juventus, Nanjing, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:05 
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