Son Dakika Haberleri: Juventus, Rabiot'u açıkladı
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Juventus, Rabiot'u açıkladı

1 saat önce

İtalya Serie A takımlarından Juventus, Paris Saint-Germain (PSG) ile sözleşmesi biten Rabiot'u kadrosuna kattığını açıkladı.

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İtalya Serie A takımlarından Juventus, Paris Saint-Germain (PSG) ile sözleşmesi biten Rabiot'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Serie A'nın son şampiyonu Juventus, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İtalyan ekibi, PSG ile sözleşmesi sona eren Rabiot ile anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcu için Allianz Stadyumu'nda imza töreni düzenleneceği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon PSG formasıyla toplamda 20 maça çıkan başarılı oyuncu, 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:02 Kaynak: İHA
Paris Saint Germain, İtalya Serie A, Juventus, Spor
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