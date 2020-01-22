Juventus - Roma: Ne zaman saat kaçta? Hangi kanalda? Cengiz Ünder oynayacak mı? - Son Dakika
Son Dakika Spor Juventus - Roma: Ne zaman saat kaçta? Hangi kanalda? Cengiz Ünder oynayacak mı? - Son Dakika Spor

Juventus - Roma: Ne zaman saat kaçta? Hangi kanalda? Cengiz Ünder oynayacak mı?

6 saat önce

Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in formasını giydiği Roma, İtalya Kupası çeyrek final maçında Juventus'a konuk olacak.

Juventus - Roma: Ne zaman saat kaçta? Hangi kanalda? Cengiz Ünder oynayacak mı?, System.String[]

Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in formasını giydiği Roma, İtalya Kupası çeyrek final maçında Juventus'a konuk olacak. Saat 22: 45'te başlayacak mücadeleyi Gianluca Rocchi yönetecek. Karşılaşma TRT Spor'dan izlenebilecek ve Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan anbean 3 boyutlu şekilde takip edilebilecek.


Muhtemel 11'ler...


Juventus:  Buffon; Cuadrado, Rugani, de Ligt, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain, Ronaldo.


Roma:  Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Diawara; Cengiz Ünder, Pellegrini, Kluivert; Kalinic.


Cengiz Ünder, Mert Çetin, Juventus, Roma, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:32 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu göndermek istiyor
Antalyaspor, Göztepe'yi kupada saf dışı bıraktı Galatasaray, Emre Taşdemir'in sözleşmesini uzattı Yuto Nagatomo, Bologna yolcusu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 19:54:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Juventus - Roma: Ne zaman saat kaçta? Hangi kanalda? Cengiz Ünder oynayacak mı? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]