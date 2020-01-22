Juventus - Roma: Ne zaman saat kaçta? Hangi kanalda? Cengiz Ünder oynayacak mı?

Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in formasını giydiği Roma, İtalya Kupası çeyrek final maçında Juventus'a konuk olacak. Saat 22: 45'te başlayacak mücadeleyi Gianluca Rocchi yönetecek. Karşılaşma TRT Spor'dan izlenebilecek ve Spor Arena canlı anlatım sayfamızdan anbean 3 boyutlu şekilde takip edilebilecek.
Muhtemel 11'ler...
Juventus: Buffon; Cuadrado, Rugani, de Ligt, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Higuain, Ronaldo.
Roma: Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Diawara; Cengiz Ünder, Pellegrini, Kluivert; Kalinic.