Juventus, Ronaldo'nun penaltı kaçırdığı maçta Atalanta ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika

Juventus, Ronaldo'nun penaltı kaçırdığı maçta Atalanta ile 1-1 berabere kaldı

16.12.2020 22:32
Juventus, Ronaldo'nun penaltı kaçırdığı maçta Atalanta ile 1-1 berabere kaldı, System.String[]

İtalya Serie A'da şampiyonluk adayı Juventus, evinde Atalanta ile 1-1 berabere kaldı. Siyah beyazlılarda yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, 61. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

İtalya Serie A'nın 12. haftasında Juventus, konuk ettiği Atalanta ile yenişemedi.

Maçta ev sahibi ekip, Federico Chiesa'nin nefis golüyle 1-0 öne geçti. Chiesa, topu ceza sahası sağ ön çizgisi yakınından müthiş bir vuruşla ağlarla buluşturdu. İlk yarıyı Juventus, 1-0 önde tamamlarken; 57'de Remo Freuler, Chiesa'ya nazire yaparcasına hemen hemen aynı noktadan şık bir gol attı. Freuler'in golünün tek farkı ise sol 90'a gitmesiydi.

KALECİ RONALDO'YA GEÇİT VERMEDİ

Maçın 60. dakikasında Hans Hateboer'in yaptığı harekete hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Cristiano Ronaldo'nun vuruşunda kaleci Pierluigi Gollini, doğru köşüye tahmin etti ve Portekizli'ye gol izni vermedi.

Bu skorun ardından 12 maç sonunda 6. beraberliğini alan Juventus puanını 24'e yükseltti. Atalanta ise haftayı 18 puanla kapattı.

Juventus, Ronaldo'nun penaltı kaçırdığı maçta Atalanta ile 1-1 berabere kaldı

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Son Dakika Spor Juventus, Ronaldo'nun penaltı kaçırdığı maçta Atalanta ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika Spor


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