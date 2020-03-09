Juventus, sahasında Inter'i iki golle geçti - Son Dakika
Son Dakika Spor Juventus, sahasında Inter'i iki golle geçti - Son Dakika Spor

Juventus, sahasında Inter'i iki golle geçti

21 dakika önce

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 26. haftasında oynanan maçta Juventus, sahasında Inter'i 2-0 yendi.

Juventus, sahasında Inter'i iki golle geçti, System.String[]

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 26. haftasında oynanan maçta Juventus, sahasında Inter'i 2-0 yendi.

Şampiyonluk mücadelesini yakından ilgilendiren maçta Juventus, sahasında Inter'i ağırladı. Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.

54. dakikada Aaron Ramsey'in golüyle öne geçen siyah-beyazlı ekip, 67. dakikada Paulo Dybala'nın attığı golle rakibini 2-0 mağlup etti. Inter'de forma giyen Daniele Padelli, 79. dakikada kırmızı kart gördü.

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Inter karşısında profesyonel kariyerinin bininci maçına çıktı.

Bu galibiyetin ardından Juventus 63 puanla yeniden liderlik koltuğuna otururken, Inter 54 puanla üçüncü sırada kaldı.

Milan, sahasında kaybetti

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, sahasında Ginoa'ya 2-1 mağlup oldu.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Goran Pandev ve 41. dakikada Francesco Cassata atarken, Milan'ın tek golünü 77. dakikada Zlatan Ibrahimovic kaydetti.

Hakan Çalhanoğlu, 56. dakikada yerini Giacomo Bonaventura'ya bıraktı.

Parma-SPAL maçı geç başladı

İtalya Spor ve Gençlik Bakanı Vincenzo Spadafora'nın koronavirüs salgını nedeniyle maçların ertelenmesi talebi üzerine Parma-SPAL maçı 75 dakika geç başladı. SPAL, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Serie A'da oynanan diğer maçlarda Sampdoria sahasında Hellas Verona'yı 2-1 yenerken, Udinese ile Fiorentina 0-0 berabere kaldı.

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:04 Kaynak: AA
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