Juventus, Serie A'da 3 puanı 4 golle aldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Juventus, Serie A'da 3 puanı 4 golle aldı - Son Dakika Spor

Juventus, Serie A'da 3 puanı 4 golle aldı

6 saat önce

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 18. haftasında Juventus, Cagliari'yi 4-0 mağlup etti.

Juventus, Serie A'da 3 puanı 4 golle aldı, System.String[]

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 18. haftasında Juventus, Cagliari'yi 4-0 mağlup etti.

Puan tablosunun 2. basamağındaki Juventus, 6. sıradaki Cagliari'yi ağırladı.

Milli futbolcu Merih Demiral'ın 90 dakika formasını giydiği Juventus, Cristiano Ronaldo'nun 49, 67 (penaltıdan) ve 82, Higuain'in 81. dakikada attığı gollerle sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Portekizli forvet oyuncusu Ronaldo, Serie A'da ilk, kariyerinde 56. kez hat-trick yaptı.

Peş peşe 3. maçını kazanan Juventus, puanını 45'e yükseltti.

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 07:32 Kaynak: AA
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