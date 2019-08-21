Juventus Serie A için hazırlandı
1 saat önce
Juventus, Parma'yı Stadio Ennio Tardini'deki Serie A'nın açılışında almasına üç gün kaldı. Bianconeri, oyunun ilerisinde Rondo eğitiminde ve daha fazlası JTC Continassa'da yer aldı.
Juventus, Parma'yı Stadio Ennio Tardini'deki Serie A'nın açılışında almasına üç gün kaldı. Bianconeri, oyunun ilerisinde Rondo eğitiminde ve daha fazlası JTC Continassa'da yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:14
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