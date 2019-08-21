Son Dakika Haberleri: Juventus Serie A için hazırlandı
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Juventus Serie A için hazırlandı

1 saat önce

Juventus, Parma'yı Stadio Ennio Tardini'deki Serie A'nın açılışında almasına üç gün kaldı. Bianconeri, oyunun ilerisinde Rondo eğitiminde ve daha fazlası JTC Continassa'da yer aldı.

Juventus, Parma'yı Stadio Ennio Tardini'deki Serie A'nın açılışında almasına üç gün kaldı. Bianconeri, oyunun ilerisinde Rondo eğitiminde ve daha fazlası JTC Continassa'da yer aldı.

İtalya Serie A, Juventus, Parma, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:14 
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