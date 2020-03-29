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Juventus'ta Covid-19 nedeniyle oyuncular ve teknik direktörün ücretleri düşürüldü
6 saat önce
Juventus'ta Covid-19 nedeniyle oyuncular ve teknik direktörün ücretleri düşürüldü
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'ta, Covid-19 nedeniyle oyuncular ve teknik direktörün ücretleri düşürüldü.
Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, küresel boyutta olan sağlık tehlikesinin spor faliyetlerini engellediği ve bu nedenle mart, nisan, mayıs ve haziran aylarında maaşlarında kesinti yapılması konusunda oyuncular ve teknik direktör ile anlaşıldığı duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 09:44
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