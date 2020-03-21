Juventus'ta Dybala'nın korona virüs testi pozitif çıktı - Son Dakika

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Juventus'ta Dybala'nın korona virüs testi pozitif çıktı
6 saat önce
Juventus'ta Arjantinli futbolcu Paulo Dybala'nın korona virüs testi pozitif çıktı.
Juventus'ta Arjantinli futbolcu Paulo Dybala'nın korona virüs testi pozitif çıktı.
Juventus'ta Arjantinli futbolcu Paulo Dybala ve kız arkadaşı Oriana Sabatini'nin korona virüs testi pozitif çıktı. Dybala, testin pozitif çıktığını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı ve durumlarının iyi olduğunu ifade etti.
Dybala'dan sonra Juventus'ta korona virüs testi pozitif çıkan oyuncu sayısı 3 oldu. Daha önce de Daniele Rugani ve Blaise Matuidi'nin testleri pozitif çıkmıştı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:10 Kaynak: İHA
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