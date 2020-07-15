Juventus'ta forma giyen milli yıldız Merih Demiral, sakatlık sonrası ilk kez Sassuolo maçı...
Juventus'ta forma giyen milli yıldız Merih Demiral, sakatlık sonrası ilk kez Sassuolo maçı kadrosuna alındı.
Juventus'ta forma giyen milli yıldız Merih Demiral, sakatlık sonrası ilk kez Sassuolo maçı kadrosuna alındı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 13:15 Kaynak: İHA
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