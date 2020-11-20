Juventus'ta hedef Camavinga

İtalyanlar Fransa futbolunun genç yıldızını kadrosuna katmak istiyor

Piyasa değeri 39 milyon Euro, en az Rennes 80 milyon Euro talep ediyor

OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL, - İtalya Serie A'da oynadığı 6 maçta sadece 2 galibiyet alabilen Juventus, kadrosuna takviye etmeye hazırlanıyor. Torino ekibi, Fransa futbolunun son yıldızlarından olan Eduardo Camavinga'nın peşine düştü.

Fransız ekibiyle geçtiğimiz sezon 36 maçta boy gösteren 18 yaşındaki orta saha oyuncusunun ismi geçtiğimiz transfer döneminde de Avrupa'nın büyük takımlarıyla anılmıştı. Gösterdiği performansla Fransa A Milli Takımı'na kadar yükselen Camavinga'nın ilerleyen dönemlerde Avrupa'nın sayılı futbolcularından birisi olması bekleniyor.

Piyasa değeri yaklaşık 39 milyon Euro olan Camavinga için Rennes en az 80 milyon Euro bonservis talep ediyor. Fransız orta saha oyuncusunun ismi Real Madrid, Paris Saint Germain, Barcelona ve Manchester United gibi Avrupa'nın kulüpleriyle anılıyor. Daha önce Rugani'nin Juventus'tan Rennes'e kiralanması sürecinde iki takım arasında gelişen ilişkiler sayesinde Camavinga'nın Juventus'a yakın olduğu iddia edildi.