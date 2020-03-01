Juventus'ta koronavirüs paniği! 3 futbolcu... - Son Dakika
Son Dakika Spor Juventus'ta koronavirüs paniği! 3 futbolcu... - Son Dakika Spor

Juventus'ta koronavirüs paniği! 3 futbolcu...

15 dakika önce

Spor Arena Dış Haberler | İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta koronavirüs paniği yaşanıyor.

Juventus'ta koronavirüs paniği! 3 futbolcu..., System.String[]

Spor Arena Dış Haberler | İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta koronavirüs paniği yaşanıyor.


Juventus U-23 takımının Cumartesi günü karşılaştığı Serie C takımı Pianese'den 3 futbolcunun koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı öne sürüldü.


Acilen harekete geçen Juventus yönetimi, tüm takımların idman programlarını durdurdu ve U-23 takımında forma giyen genç oyuncuların evlerinden çıkmasını yasakladı.


Juventus'ta hiçbir futbolcuda şimdiye dek herhangi bir koronavirüs semptomu görülmediği kaydedildi.


İtalya Serie A, Juventus, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 06:24 
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