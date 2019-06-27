Son Dakika Haberleri: Juventus'ta oynayan Emre Can, Çeşme'de arkadaşlarıyla eğlendi
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Juventus'ta oynayan Emre Can, Çeşme'de arkadaşlarıyla eğlendi

46 dakika önce

İTALYA Serie A şampiyonu Juventus'un Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Emre Can, İzmir'in Çeşme ilçesindeki bir eğlence kulübünde arkadaşlarıyla eğlendi.

Juventus'ta oynayan Emre Can, Çeşme'de arkadaşlarıyla eğlendi, System.String[]
İTALYA Serie A şampiyonu Juventus'un Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Emre Can, İzmir'in Çeşme ilçesindeki bir eğlence kulübünde arkadaşlarıyla eğlendi.
Juventus'un yıldız futbolcusu Emre Can da, tatilini Çeşme Alaçatı'da yapan futbolcular arasında yer aldı. Almanya'dan gelen arkadaş grubuyla Alaçatı'nın ünlü bir gece kulübünde eğlenen Emre Can, mekan çıkışı kendisini görüntüleyen basın mensuplarını görünce hızlı adımlarla yürümeye başladı. Bu sırada Emre Can'ın arkadaşları, görüntü ve fotoğraf çekilmesini engellemeye çalıştı.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:10 Kaynak: DHA
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