Juventus'ta oynayan Emre Can, Çeşme'de arkadaşlarıyla eğlendi
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İTALYA Serie A şampiyonu Juventus'un Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Emre Can, İzmir'in Çeşme ilçesindeki bir eğlence kulübünde arkadaşlarıyla eğlendi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:10 Kaynak: DHA
İTALYA Serie A şampiyonu Juventus
'un Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Emre Can
, İzmir
'in Çeşme
ilçesindeki bir eğlence kulübünde arkadaşlarıyla eğlendi.
Juventus'un yıldız futbolcusu Emre Can da, tatilini Çeşme Alaçatı
'da yapan futbolcular arasında yer aldı. Almanya
'dan gelen arkadaş grubuyla Alaçatı'nın ünlü bir gece kulübünde eğlenen Emre Can, mekan çıkışı kendisini görüntüleyen basın mensuplarını görünce hızlı adımlarla yürümeye başladı. Bu sırada Emre Can'ın arkadaşları, görüntü ve fotoğraf çekilmesini engellemeye çalıştı.
- İzmir
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Emre Can'ın arkadaşları görüntü ve fotoğrafları zorla sildirmeye çalıştı
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