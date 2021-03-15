Juventus'ta Ronaldo'nun Cagliari maçında yaptığı faul geceye damga vurdu - Son Dakika Spor

Cristiano Ronaldo'nun hat-trick yaparak yıldızlaştığı Serie A'daki Cagliari-Juventus maçında Portekizli yıldız kırmızı karttan ucuz yırttı. 14. dakikada Juventus'un 1-0 önde olduğu anlarda, Cagliari kalecisi Alessio Cragno'ya çok sert bir müdahalede bulunan Ronaldo, bu pozisyonda sarı kart gördü ve karar büyük tepki çekti.
Kramponunun tabanıyla adeta Cragno'nun ensesine basan Ronaldo bu dakikada kırmızı kart görmüş olsaydı, belki de Juventus yaşayacağı muhtemel bir puan kaybıyla şampiyonluktan olacaktı. İtalya'da gecenin en çok konuşulan pozisyonu için birçok otorite "Yüzde 100 kırmızı kart" yorumunu yaptı.
Birçok eski hakem kırmızı kartta fikir birliğine varırken, VAR'ın orta hakem Gianpaolo Calvarese'yi çağırmaması da sert şekilde eleştirildi. Juventus maçı 3-1 kazandı.
(FANATİK)
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