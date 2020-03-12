Juventus'ta Rugani koronavirüse yakalandı; son takım fotoğrafında Merih Demiral ile yan yanaydı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'ta İtalyan oyuncu Daniele Rugani'de yeni tip koronavirüs tespit edildi.



Juventus kulübünden yapılan resmi açıklamada, 25 yaşındaki defans oyuncusu Rugani'nin Covid-19 testinin pozitif çıktığı, ancak oyuncuda herhangi hastalık belirtisi olmadığı kaydedildi.