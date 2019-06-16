Son Dakika Haberleri: Juventus'ta Sarri dönemi
Son Dakika Spor Haber

Juventus'ta Sarri dönemi

1 saat önce

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) son 8 yılın şampiyonu Juventus, teknik direktörlüğe Maurizio Sarri'yi getirdi.

Juventus'ta Sarri dönemi, System.String[]
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) son 8 yılın şampiyonu Juventus, teknik direktörlüğe Maurizio Sarri'yi getirdi.
Geçen ay 2019-2020 sezonunda Massimiliano Allegri ile çalışmayacaklarını açıklayan Juventus'un yeni teknik direktörü belli oldu.
Chelsea Kulübünden yapılan açıklamaya göre, süresinin bitmesine 2 yıl kalan Sarri'nin kontratı, karşılıklı anlaşılarak feshedildi.
Juventus Kulübü de 60 yaşındaki İtalyan teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu.
Daha önce Pescara, Arezzo, Avellino, Verona, Perugia, Alessandria, Sorrento, Empoli ve Napoli kulüplerini çalıştıran Sarri'nin geçen sezon başında bulunduğu Chelsea, UEFA Avrupa Ligi kupasını kazandı ve İngiltere Premier Ligi 3. sırada tamamladı.
Sarri, Napoli'de görev yaptığı 2017'de ise Serie A'nın en iyi teknik direktörü seçildi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 05:03 Kaynak: AA
Chelsea, İtalya Serie A, Juventus, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Juventus'un yeni hocası Sarri oldu Fenerbahçe'de Ali Koç yönetimi ibra edildi Fenerbahçe Kongre Üyesi Mehmet Güler'den Ali Koç'a rica: Bizi Fatih Terim'in hegemonyasından kurtarın Fenerbahçe, Deniz Türüç için resmi teklifini yaptı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 18:12:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Juventus'ta Sarri dönemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]