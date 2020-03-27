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Juventus'ta yıldız futbolcuya corona virüs tepkisi!
6 saat önce
Juventus'un Brezilyalı kanat oyuncusu Douglas Costa'nin karantina doneminde İtalya'da kalmamasi tepki çekti.
Juventus'un Brezilyalı kanat oyuncusu Douglas Costa'nin karantina doneminde İtalya'da kalmamasi tepki çekti. Sosyal medya hesabından Brezilya'dan paylaşımlarda bulunan Costa'nın tavrı, Juventus'u rahatsız ederken İtalyan kulübü flaş bir karar aldı.
Douglas Costa'nın hareketlerini onaylamayan Juventus'un sezon sonunda yıldız oyuncu ile yollarını ayıracağı kaydedildi.
Juventus'ta Rugani, Matuidi ve Dybala'nın corona virüs test sonucu pozitif çıkmıtşı.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 03:19
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