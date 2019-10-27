Son Dakika Haberleri: Juventus taraftarının tercihi Merih Demiral
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Juventus taraftarının tercihi Merih Demiral

47 dakika önce

Spor Arena Dış Haberler | İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Merih Demiral, Lecce ile 1-1 sona eren mücadelenin ardından Çizme'de gündem oldu.

Juventus taraftarının tercihi Merih Demiral, System.String[]

Spor Arena Dış Haberler | İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Merih Demiral, Lecce ile 1-1 sona eren mücadelenin ardından Çizme'de gündem oldu.


Lecce karşısında oynadığı futbolla sınıfta kalan Matthijs de Ligt, İtalyan futbolseverlere Merih Demiral'ı özletti.


Konuk takıma beraberliği getiren penaltıya sebebiyet veren isim olan Matthijs de Ligt, sosyal medya üzerinden ağır eleştirilerin hedefi oldu.


20 yaşındaki oyuncu, Lecce karşısında yaptırdığı penaltıyla bu sezon 5. kez penaltıya sebebiyet verdi. Sabrı taşan İtalyanlar, kulübü mesaj yağmuruna tutarak Merih Demiral'ın oynamasını istedi.


İtalya Serie A, merih demiral, Juventus, Lecce, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 01:13 
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