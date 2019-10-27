Juventus taraftarının tercihi Merih Demiral

Spor Arena Dış Haberler | İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Merih Demiral, Lecce ile 1-1 sona eren mücadelenin ardından Çizme'de gündem oldu.



Lecce karşısında oynadığı futbolla sınıfta kalan Matthijs de Ligt, İtalyan futbolseverlere Merih Demiral'ı özletti.



Konuk takıma beraberliği getiren penaltıya sebebiyet veren isim olan Matthijs de Ligt, sosyal medya üzerinden ağır eleştirilerin hedefi oldu.



20 yaşındaki oyuncu, Lecce karşısında yaptırdığı penaltıyla bu sezon 5. kez penaltıya sebebiyet verdi. Sabrı taşan İtalyanlar, kulübü mesaj yağmuruna tutarak Merih Demiral'ın oynamasını istedi.



