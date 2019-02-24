Juventus Tek Golle Kazandı
1 saat önce
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Juventus, deplasmanda Bologna'yı 1-0 mağlup etti.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A
) Juventus
, deplasmanda Bologna
'yı 1-0 mağlup etti.
Serie A'nın 25. haftasında namağlup lider Juventus, Renato Dall'Ara Stadı'nda Bologna'ya konuk oldu.
Juventus, 67. dakikada Paulo Dybala'nın attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.
Bu sonuçla Juventus, 69 puana ulaştı. Düşme hattındaki Bologna ise 18 puanda kaldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 07:48 Kaynak: AA
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