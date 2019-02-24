Son Dakika Haberleri: Juventus Tek Golle Kazandı

Juventus Tek Golle Kazandı

1 saat önce

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Juventus, deplasmanda Bologna'yı 1-0 mağlup etti.

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İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Juventus, deplasmanda Bologna'yı 1-0 mağlup etti.

Serie A'nın 25. haftasında namağlup lider Juventus, Renato Dall'Ara Stadı'nda Bologna'ya konuk oldu.

Juventus, 67. dakikada Paulo Dybala'nın attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Bu sonuçla Juventus, 69 puana ulaştı. Düşme hattındaki Bologna ise 18 puanda kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 07:48 Kaynak: AA

İtalya Serie A, Bologna, Juventus, Spor
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