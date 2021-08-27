Juventus Teknik Direktörü Allegri, Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılmak istediğini açıkladı Açıklaması

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un teknik direktörü Massimiliano Allegri, Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılmak istediğini kendisine söylediğini açıkladı.

Allegri, Juventus'un Serie A'nın 2. haftasında sahasında Empoli ile yapacağı maç öncesi düzenlediği basın toplantısında, siyah-beyazlı takımdaki geleceği bir süredir tartışma konusu olan Ronaldo'ya dair açıklamalarda bulundu.

Allegri, "Siz sormadan ben söyleyeyim. Dün Cristiano, bana burada kalma niyetinin olmadığını söyledi. Bugün antrenmana çıkmadı, yarın da kadroda olmayacak." dedi.

Ronaldo'nun bu tercihi konusunda hayal kırıklığına uğramadığını belirten Allegri, "Kendi tercihini yaptı. Sivori, Platini, Del Piero, Zidane, Buffon Juventus'tan gelip geçti. Bu bir hayat yasasıdır. Juventus kalıcı olandır ve önemli olan sonuç almaktır. O kendi katkısını verdi ve şimdi başka bir yola gidiyor. O, büyük bir şampiyon. Kendisine oynayacağı takımda başarılar diliyorum. Juventus'a verdikleri için ona sadece teşekkür edebiliriz. Hayat devam ediyor." diye konuştu.

Allegri, Ronaldo'dan sonra takımdaki diğer oyuncuların sorumluluklarının artacağını, bundan sonra maçları kazanmalarını sağlayacak doğru bir zihinsel dengeye ulaşacaklarını ifade etti.

İtalyan basını, 36 yaşındaki Portekizli yıldızın Manchester City'ye transfer olacağını yazdı.