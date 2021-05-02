Juventus, Udinese engelini Cristiano Ronaldo ile geçti - Son Dakika

Juventus, Udinese engelini Cristiano Ronaldo ile geçti

02.05.2021 21:43
Juventus, Udinese engelini Cristiano Ronaldo ile geçti, System.String[]

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 34. haftasında Juventus, deplasmanda Udinese'yi 2-1 mağlup etti.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 34. haftasında Juventus, deplasmanda Udinese'yi 2-1 mağlup etti.

Udine kentindeki Dacia Arena'da oynanan mücadelede ligde üst sıralara oynayan Juventus ile orta sıralardaki Udinese kozlarını paylaştı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 10. dakikada Nahuel Molina ile 1-0 öne geçti.

İlk yarı, Udinese'nin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarının son anlarında Juventus'ta sahneye çıkan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 83. dakikada penaltıdan attığı golle önce eşitliği sağladı, ardından 89. dakikada konuk takıma öne geçiren golü attı: 1-2.

Böylece Juventus, geriye düştüğü maçı 2-1 kazanarak, puanını 69 yaptı ve puan tablosunda 3. basamakta yer aldı.

Udinese ise 39 puanla 11. sırada yer buldu.

Bu arada, Juventus'ta milli futbolcu Merih Demiral bu maçın kadrosunda yer almazken, Udinese'de top koşturan Türk asıllı Alman oyuncu Tolgay Arslan ise ilk 11'de başladığı mücadelede 72. dakikada yerini Fernando Forestieri'ye bıraktı.

Serie A'nın 34. haftasında bugün oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:

Lazio-Genoa: 4-3

Bologna-Fiorentina: 3-3

Napoli-Cagliari: 1-1

Sassuolo-Atalanta: 1-1.

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Juventus, Udinese engelini Cristiano Ronaldo ile geçti - Son Dakika Spor


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