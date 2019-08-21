Juventus’un En İyi Açılış Günü Hedefleri
1 saat önce
Juventus, Serie A'nın açılış gününde yıllar içinde bazı harika hedefler elde etti. Bu hedefleri Gonzalo Higuain, Pavel Nedved ve Paulo Dybala'nın beğenilerine göz atın.
Juventus
, Serie A'nın açılış gününde yıllar içinde bazı harika hedefler elde etti. Bu hedefleri Gonzalo Higuain, Pavel Nedved
ve Paulo Dybala'nın beğenilerine göz atın.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:14
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