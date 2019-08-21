Son Dakika Haberleri: Juventus’un En İyi Açılış Günü Hedefleri
Son Dakika Spor Haber

Juventus’un En İyi Açılış Günü Hedefleri

1 saat önce

Juventus, Serie A'nın açılış gününde yıllar içinde bazı harika hedefler elde etti. Bu hedefleri Gonzalo Higuain, Pavel Nedved ve Paulo Dybala'nın beğenilerine göz atın.

Juventus, Serie A'nın açılış gününde yıllar içinde bazı harika hedefler elde etti. Bu hedefleri Gonzalo Higuain, Pavel Nedved ve Paulo Dybala'nın beğenilerine göz atın.
İtalya Serie A, Pavel Nedved, Juventus, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:14 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mert Müldür, Sassuolo'ya transfer oldu!
David Beckham'a 50 milyon dolarlık fatura şoku! Başakşehir-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu! Falcao transferi için şok iddia: Fatih Terim istemiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 13:00:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Juventus’un En İyi Açılış Günü Hedefleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]