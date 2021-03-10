Juventus'un eski başkanı Giovanni Cobolli Gigli: Cristiano Ronaldo'nun transferi hatadır - Son Dakika

Juventus'un eski başkanı Giovanni Cobolli Gigli: Cristiano Ronaldo'nun transferi hatadır

10.03.2021 21:53

Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya elenmesinden sonra Ronaldo, eleştiri oklarının hedefi oldu. Juventus'un eski başkanı Giovanni Cobolli Gigli, "Cristiano Ronaldo'nun transferi hatadır. Sadece 1 golü, 1 milyon euroya geliyor. Sezon sonu serbest bırakılmalı" dedi.

İtalya Ligi takımlarından Juventus'un Şampiyonlar Ligi kazanmak için kadrosuna kattığı Cristiano Ronaldo, Porto'ya elenmelerinin ardından adeta yerden yere vuruldu. Ronaldo'nun 3. sezonunda da Şampiyonlar Ligi'nde yarı final görememesi, büyük hayal kırıklığı yaşattı.

"O HARİKA BİR ŞAMPİYON AMA ÇOK PAHALI"

Juventus'un eski başkanı Giovanni Cobolli Gigli, 2022 yılına kadar sözleşmesi olan Cristiano Ronaldo'nun sezon sonunda gönderilmesi gerektiğini savundu. Giovanni Cobolli Gigli "Juventus'taki ilk günü söyledim; Cristiano Ronaldo'nun transferi hatadır. O harika bir şampiyon ama çok pahalı. Sadece 1 golü, 1 milyon euroya geliyor. Sezon sonu serbest bırakılmalı." ifadelerini kullandı.

"O İMAJINI ÖNEMSİYOR"

Juventus'un eski golcüsü Nicola Amoruso ise "Ben olsam asla Cristiano Ronaldo'yu asla baraja koymazdım. O imajını önemsiyor ve yüzüne top gelmesinden korkuyor. Bu yüzden de Porto maçında gol yediler ve tur gitti" sözleriyle 36 yaşındaki Portekizli yıldızı eleştirdi.

(SPORX)

Juventus'un eski başkanı Giovanni Cobolli Gigli: Cristiano Ronaldo'nun transferi hatadır

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Son Dakika Spor Juventus'un eski başkanı Giovanni Cobolli Gigli: Cristiano Ronaldo'nun transferi hatadır - Son Dakika Spor


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