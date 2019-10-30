Juventus'un Genoa'ya En Güzel Golleri
31 dakika önce
Seria A'nın heyecan dolu karşılaşmalarından Juventus vs Genoa maçlarında Torino ekibinin attığı en güzel 5 golü sizler için derledik.
Seria A'nın heyecan dolu karşılaşmalarından Juventus vs Genoa maçlarında Torino ekibinin attığı en güzel 5 golü sizler için derledik.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 06:07
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