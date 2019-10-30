Son Dakika Haberleri: Juventus'un Genoa'ya En Güzel Golleri
Son Dakika Spor Juventus'un Genoa'ya En Güzel Golleri

Juventus'un Genoa'ya En Güzel Golleri

31 dakika önce

Seria A'nın heyecan dolu karşılaşmalarından Juventus vs Genoa maçlarında Torino ekibinin attığı en güzel 5 golü sizler için derledik.

Seria A'nın heyecan dolu karşılaşmalarından Juventus vs Genoa maçlarında Torino ekibinin attığı en güzel 5 golü sizler için derledik.

Juventus'un Genoa'ya En Güzel Golleri

Juventus, Torino, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 06:07 
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