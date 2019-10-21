Juventus'un Rus Ekiplerine Attığı En Güzel Goller
50 dakika önce
Juventus'un yıllar boyunca Avrupa kupalarında karşılaştığı Rus ekiplerine karşı eski efsaneleri Baggio ve Del Piero'nun ayağından bulduğu en güzel golleri izleyelim.
Juventus'un yıllar boyunca Avrupa kupalarında karşılaştığı Rus ekiplerine karşı eski efsaneleri Baggio ve Del Piero'nun ayağından bulduğu en güzel golleri izleyelim.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 06:29
Beşiktaş-Braga maçını Alejandro Hernandez yönetecek! Trabzonspor-Krasnodar maçını Avusturyalı hakem Lechner yönetecek Ünlü futbolcular ve milyonluk isimlerin +18'lik parti yaptığı iddiası gündemi salladı Şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe'nin oranı düştü