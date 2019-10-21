Son Dakika Haberleri: Juventus'un Rus Ekiplerine Attığı En Güzel Goller
Son Dakika Spor Juventus'un Rus Ekiplerine Attığı En Güzel Goller

Juventus'un Rus Ekiplerine Attığı En Güzel Goller

50 dakika önce

Juventus'un yıllar boyunca Avrupa kupalarında karşılaştığı Rus ekiplerine karşı eski efsaneleri Baggio ve Del Piero'nun ayağından bulduğu en güzel golleri izleyelim.

Juventus'un yıllar boyunca Avrupa kupalarında karşılaştığı Rus ekiplerine karşı eski efsaneleri Baggio ve Del Piero'nun ayağından bulduğu en güzel golleri izleyelim.

Juventus'un Rus Ekiplerine Attığı En Güzel Goller

Juventus, Avrupa, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 06:29 
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