Juventus ve Barcelona, Arthur için 80 milyon euroya anlaştı!

Transfer sezonunun bu yıl en yüksek bonservis ücreti Arthur'un oluyor! İngiliz SkySports'un son dakika haberi olarak geçtiği haberde Barcelona'nın Juventus'un Arthur için 80 milyon euroluk teklifini kabul ettiği belirtildi.







Juventus teknik direktörü Maurizio Sarri'nin kadrosunda görmek istediği Brezilyalı futbolcu için Juventus'un Barcelona ile anlaştığı açıklanırken transferin tamamlanması için 23 yaşındaki futbolcunun ikna edilmesinin beklendiği kaydedildi.



Arthur, daha önceden yaptığı açıklamada Barcelona'da kalmak istediğini ve takımda kalmak için savaşacağını söylemişti.



31 MİLYON EUROYA GELMİŞTİ



2 sene önce 31 milyon euroya Gremio'dan Barcelona'ya transfer olan Arthur, bu sezon Barcelona'da 26 maçta 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.



