Son Dakika Haberleri: JUVENTUS VS. TOTTENHAM ICC 2019 | KAMERA ARKASI
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JUVENTUS VS. TOTTENHAM ICC 2019 | KAMERA ARKASI

37 dakika önce

Juventus'un sezonun ilk oyununun sahnelerinin ardında yer alan # ICC2019, Singapur'daki Tottenham ile maçın özeti ve tam ekran görüntüleri ile eşleşiyor.

Juventus'un sezonun ilk oyununun sahnelerinin ardında yer alan # ICC2019, Singapur'daki Tottenham ile maçın özeti ve tam ekran görüntüleri ile eşleşiyor.
JUVENTUS VS. TOTTENHAM ICC 2019 | KAMERA ARKASI
Tottenham, Singapur, Juventus, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:05 
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