JUVENTUS VS. TOTTENHAM ICC 2019 | KAMERA ARKASI
37 dakika önce
Juventus'un sezonun ilk oyununun sahnelerinin ardında yer alan # ICC2019, Singapur'daki Tottenham ile maçın özeti ve tam ekran görüntüleri ile eşleşiyor.
Juventus
'un sezonun ilk oyununun sahnelerinin ardında yer alan # ICC2019, Singapur
'daki Tottenham
ile maçın özeti ve tam ekran görüntüleri ile eşleşiyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:05
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