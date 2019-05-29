Son Dakika Haberleri: Juventus Women’ın sezonun en iyi golleri
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Juventus Women’ın sezonun en iyi golleri

2 saat önce

Juventus Women, 2018-19 yıllarında iyi bir sezon geçirdi ve ikinci bir Serie A kazandı. La Vecchia Signora, Coppa Italia'yı da kapladı. İşte bir kampanyadan hatırlanması gereken en iyi hedefler.

Juventus Women, 2018-19 yıllarında iyi bir sezon geçirdi ve ikinci bir Serie A kazandı. La Vecchia Signora, Coppa Italia'yı da kapladı. İşte bir kampanyadan hatırlanması gereken en iyi hedefler.
Juventus Women’ın sezonun en iyi golleri
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:06 
Signora, serie a, Juventus, Spor
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